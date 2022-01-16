موسيماني «تدريب الزمالك؟»: لا يمكنني الفوز بـ 2 دوري أبطال سوى مع الأهلي

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، إنه يقدر مجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب، على الفرصة التي أعطية له لتدريب الفريق، مؤكدًا أنه لن يدرب الزمالك حال رحيله.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "مؤمن أنني لدي فريق جيد، والزمالك أيضا فريق جيد، الزمالك لو لم يكن فريقا جيدا لن يحصد الدوري الموسم الماضي أو يصل لنهائي إفريقيا هذا يدل أنهم لديهم فريق قوي".

وواصل: "الزمالك فريق قوي ولم أتحدث عنه بشكل سيء بالرغم من تحقيق نتائج جيدة أمامه، وتفاجأت بعدم اختيار طارق حامد في منتخب مصر، وأتحدث عن محمود عبد الرازق شيكابالا بشكل جيد دائمًا".

وشدد: "لا أعتقد أنه يمكن أن أدرب الأبيض، أنا متواجدًا في الأهلي وهو أعطاني فرصة كبيرة يجب أن أحترمها، ولا أعلم ما الذي سيحدث مع الفريق الجار، سعيد في مكاني حاليًا".

واختتم: "الأهلي ناد كبير وشرف لي أن أكون مدربًا له وأعترف بذلك، لكن لن أقول لأنني فزت باثنين دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي إنني أكبر من أي أحد، أعرف أنني في ناد كبير، ولن أحقق بطولتي إفريقيا والبرونزية في مونديال الأندية إلا عندما يكون معي فريق الأهلي".