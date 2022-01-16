 مصدر إيراني: دوي الأصوات التي سُمعت فجرا لا علاقة له بالأنشطة العسكرية - بوابة الشروق
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مصدر إيراني: دوي الأصوات التي سُمعت فجرا لا علاقة له بالأنشطة العسكرية

طهران (د ب أ)
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 2:14 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 2:14 م

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع أن الأصوات التي سمعت في مدن غربي البلاد فجر اليوم الأحد لا علاقة لها بالأنشطة العسكرية.

وكان إيرانيون أكدوا سماع دوي انفجارات فجر اليوم في مدن غربي البلاد، من بينها كرمانشاه وهمدان وسنندج.

وعلق البعض بأن دوي الانفجارات ربما ناجم عن "مناورة للدفاع الجوي الإيراني لاختبار أنظمة دفاع جديدة".

ونفى المصدر أن يكون الدوي ناجما عن أي نشاط عسكري أو أن يكون ناجما عن عملية تخريبية.

وأوضح أن "المصدر الرئيسي للأصوات المسموعة هو الرعد".

وكان سُمع دوي انفجار في ديسمبر الماضي بالقرب من منشأة نطنز النووية الإيرانية.

وأعلن الدفاع الجوي الإيراني لاحقا "اختبار أحد الأنظمة الصاروخية في المنطقة".

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