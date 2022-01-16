محافظ جنوب سيناء يعتمد 20 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، 20 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء للمواطنين بمدينة شرم الشيخ، بعد استيفاء كافة المستندات، ووفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019، والقانون رقم (1) لسنة 2020، والخاص بتنمية سيناء، وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد حالات التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ بلغ 980 حالة، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد قرارات التصالح على مخالفات البناء التي جرى اعتمادها حتى الآن بلغ 2115 حالة، وجرى تسليم ذويهم نموذج "10 تصالح" الذي من خلاله يحق لهم الحصول على رخصته استكمال البناء طبقًا للشروط والضوابط المتفق عليها، إضافة إلى إعطائه خطابا موجها إلى شركات الكهرباء، والمياه لتوصيل المرافق.

ووجه بسرعة فحص الملفات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء بكافة المدن، وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.