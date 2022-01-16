الدنمارك تقدم مساعدات بقيمة 25 مليون دولار لأوكرانيا

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أعلنت الحكومة الدنماركية عن تقديم مساعدات بقيمة 164 مليون كرون (25 مليون دولار) لأوكرانيا لدعم البلاد في خضم النزاع القائم في أقاليمها الشرقية .

وتهدف المساعدات إلى تعزيز مرونة أوكرانيا وقدرتها على التعامل مع عواقب النزاع الجاري في شرق البلاد، حسبما قالت وزارة الخارجية الدنماركية اليوم الأحد.

كانت هناك تعبئة كبيرة للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف كييف والعالم من أن موسكو ربما تكون بصدد التخطيط لغزو أوكرانيا.

جاءت المساعدة بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود إلى منطقة الصراع في شرق أوكرانيا، حيث تقاتل القوات الحكومية الانفصاليين الموالين لروسيا.

وقال كوفود إنه اطلع بعينيه على مدى ما تسبب فيه الصراع من صعوبات للشعب الأوكراني.

وقال إن الشعب الأوكراني يجب أن يعي أنه ليس بمفرده في كفاحه من أجل سيادة بلاده واستقلالها.

ودعت روسيا كوفود عبر تويتر إلى خفض تصعيد الوضع. وتنفي روسيا أن يكون حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا للتمهيد لغزوها ، ولكنها قالت أن هذه الحشود تأتي ردا على تواجد حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد.