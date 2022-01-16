إصابة المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي بكورونا وارتفاع الجنود المصابين إلى 11542

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن إصابة المتحدث باسمه بفيروس كورونا وقالت الوحدة في بيان " تم تأكيد إصابة ران كوتشاف بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد "،بحسب صحيفة جيروزاليم بوست " الإٍسرائيلية في موقعها الإكتروني وأضافت "يشعر كوخاف بأنه بخير وهو يخضع للحجر الصحي في المنزل وسيواصل العمل قدر الإمكان مع اتباع لوائح وزارة الصحة وجيش الدفاع الإسرائيلي".



وتابعت "أصيب 11542 جنديا إسرائيليا بفيروس كورونا الجديد حتى صباح اليوم الأحد " بحسب الصحيفة .



كان قد تم وضع 8434 جنديا في الحجر الصحي حتى يوم الخميس الماضي.



يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين الماضي إصابة جنرالين كبيرين بكورونا بكورونا وهما رئيس إدارة القوى البشرية بالجيش الميجور جنرال يانيف اسور ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجور جنرال غسان أليان

كما اصيب أيضا وزيرا الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد والأمن الداخلي عومير بار-ليف بفيروس كورونا الاسبوع الماضي.



وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية بالفيروس.