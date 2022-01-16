مقتل نقيب أردني وإصابة 3 أفراد في اشتباك مسلح مع مهربين

أعلنت القوات المسلحة الأردنية مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة أفراد في اشتباك مسلح مع مهربين فجر اليوم الأحد على الحدود الشمالية الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله إنه "وفي تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

وأضاف المصدر أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات وإصابة ثلاثة أفراد تم اخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري ويجري متابعة حالتهم الصحية".

وبين أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.