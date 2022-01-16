لبنان: الغاز المصري سيمر عبر الأردن وسوريا ليصل إلى محطة دير عمار شمال البلاد لدعم التغذية الكهربائية

أكدت وزارة الطاقة اللبنانية عدم صحة ما يتم تداوله عن توريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، وذلك ردا على تقرير بثته «القناة 12 الإسرائيلية»، تحت عنوان: «واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قالت الوزارة اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، إنّ هذا كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا، مبينة أن اتفاقية تزويد الغاز التي تعمل عليها الحكومتان اللبنانية والمصرية تنص بشكل واضح وصريح، على أن يكون الغاز المورد من مصر.

وأوضحت أن مصر ستزود لبنان بجزء بسيط من إنتاجها من الغاز الذي تمتلك منه كميات كبيرة، مشيرة إلى أن هذا الغاز سيمر عبر الأردن، ومن ثم سوريا، ليصل إلى محطة دير عمار، في شمال لبنان، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين.