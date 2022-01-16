ثقافة صحية برنامج إذاعي جديد لرفع الوعي الصحي لدى مستمعي الشرق الأوسط

قال الإذاعي أحمد إبراهيم مدير عام التنسيق والمتابعة بالإذاعة، عن إطلاق برنامجا جديدا على موحات إذاعة الشرق الأوسط حول الثقافة الصحية والغذائية، وذلك بعد موافقة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية ومدحت فهمي رئيس إذاعة الشرق الأوسط على فكرة البرنامج وأهدافه.

وأوضح إبراهيم، أن البرنامج الذي يحمل اسم "ثقافة صحية"؛ يهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وكذلك التثقيف الغذائي والاهتمام بالوقاية من أجل منع الأمراض أو خفض تكاليف علاجها.

وأضاف أن البرنامج يستضيف رواد وعمالقة الطب والصيادلة وكبار المتخصصين وقيادات الصحة والجامعة ومديري المستشفيات ومسئولو منظمة الصحة العالمية وكذلك خبراء التغذية وسلامة الغذاء والأطباء البيطريين باعتبار أن صحة الإنسان تبدأ من سلامة غذائه، كما أن أكثر من 80% من الأمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان ومن أهمها الفيروسات، وكذلك يقدم البرنامج الجديد النصيحة الطبية للمواطنين لحمايتهم من الدجل والشعوذة والنصب عليهم من خلال بعض البرامج والإعلانات الطبية التي تبثها قنوات خارج مصر.

ويذاع البرنامج الذي يعده ويقدمه أحمد إبراهيم، يوميا على إذاعة الشرق الأوسط اعتبارا من الأسبوع المقبل.