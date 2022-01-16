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الزمالك يعدل موعد مرانه الأخير قبل مواجهة فاركو

أمير نبيل
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 6:13 م

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته في العاشرة صباح غد الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو في كأس الرابطة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وسيعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء عقب نهاية المران، قبل السفر إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الثلاثاء.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره فاركو يوم الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.


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