محافظة الجيزة: إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بأوسيم وإزالة حالات بناء مخالف بمنشأة القناطر

أكد رئيس مركز ومدينة أوسيم فرج عبد العاطي أنه جرى إصلاح الهبوط الأرضي المفاجىء الذي وقع بشارع الثورة ناصية شارع رمضان السيد ببشتيل بنطاق المركز، مشيرا إلى أنه فور ورود بلاغ من غرفة العمليات بحدوث الهبوط تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وقال عبد العاطى إنه بمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية ببشتيل، جرى اتخاذ اللازم بتغيير ماسورة الصرف الصحي وإصلاح ماسورة مياه الشرب والاطمئنان على أرضية البئر العمومى بعد الهبوط الأرضى وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات محافظ الجيزة أحمد راشد بالتعامل الفوري مع أى مشكلات بالمرافق لضمان تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

من جهة أخرى، واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والاراضي أملاك الدولة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن في ذلك الشأن .

وقد قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بتواجد من محمد عبد الراضي رئيس المركز بإزالة ٣ حالات بناء مخالف شملت إزالة مخالفه بالمنصورية على مساحه ٤٩ م عبارة عن غرف من الطوب بالاضافه الى إزالة شده خشبية لسقف على مساحه ١٠٠ متر ببرقاش، كما تم فك شدة خشبية على مساحة 98م بذات الكوم ببرقاش، وتم مصادرة التشوينات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .