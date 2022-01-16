مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات الإسبانية المباشرة القادمة من مدريد

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استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى الرحلات المباشرة لإحدى الشركات الإسبانية قادمة من مطار مدريد مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوي الحالي.

وتأتي هذه الرحلات المباشرة إلى مطار الأقصر في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ومختلف دول العالم.

وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات بمطار الأقصر باستقبال ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين بالمطار بعد أن تم استقبال الطائرة، وبتقليد رش المياه كما هو متبع دوليًا.

وقامت الأجهزة العاملة بالمطار بتقديم كل التسهيلات اللازمة للركاب داخل صالات الوصول مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإصابة بفيروس كورونا.