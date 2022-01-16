رد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن مقارنة الجماهير والنقاد للأجيال داخل القلعة الحمراء الحالية والماضية، ومقارنته بـ مانويل جوزيه، المدرب الأسطوري للأحمر.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "يجب أن نكون حريصين في المقارنة بين الأجيال والمدربين، عندما حقق منتخب مصر كل شيء مع حسن شحاتة، أتذكر أنني لعبت أمامه عندما كنت مدربًا لجنوب إفريقيا، كان في مصر جدو وأبو تريكة وحسام غالي وبركات ووائل جمعة والحضري وأكثر، كان فريق لا يصدق ورائع، كان جيلا مختلفا".

وتابع: "هذا هو جيل جوزيه في الأهلي، أنا لا يوجد معي محمد أبو تريكة وكل لاعبي القمة الذين كانوا متواجدين وقتها وساعدوا المنتخب على الفوز".

وواصل: "لدي جيل مختلف ليس على نفس المستوى ولكن يظهر أن كرة القدم المصرية بها لاعبين على مستوى جيد بدليل أننا حققنا بطولتي دوري أبطال إفريقيا على التوالي هذا معناه أننا لدينا فريق قوي".

واختتم: "ولكن لن أضع نفس قدماي في حذاء مانويل جوزيه أو أضع نفسي مكانه لأن بالفعل حذاء جوزيه أكبر مني، أعتقد أنه ظل لمدة 7 سنوات مع الأهلي، أنا متواجد مع الأهلي منذ 14 شهرا فقط، لن أقارن نفسي بأسطورة مثل جوزيه الذي أحبه وأتمنى أن ألتقي به وأقدره جدًا".