مالي تتعادل مع جامبيا ويتقاسمان صدارة المجموعة السادسة في أمم إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة منتخب مالي أمام نظيره الجامبي، في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021»، والتي تقام في الكاميرون خلال الفترة الحالية وحتى 6 فبراير المقبل.

تقدم منتخب مالي عبر مهاجم الفريق، إبراهيما كوني، في الدقيقة 79 من عمر المباراة، بعد تنفيذ ناجح لركلة جزاء، قبل أن يتعادل المنتخب الجامبي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء كذلك سجلها موسى بارو.

وبهذه النتيجة، تقاسم المنتخبان صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بعدما فازت مالي في الجولة الأولى على تونس بنتيجة 1-0، فيما حققت جامبيا الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب موريتانيا بهدف دون رد.