تعليم الأقصر تؤكد انتظام سير امتحانات النقل دون شكاوى

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أعمال سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس إدارة القرنة التعليمية، في إطار جولاته الميدانية داخل المدارس بمراكز المحافظة بمختلف مراحلها التعليمية.

وقال السيد إنه تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع انتشار متحور أوميكرون "كورونا"، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في امتحانات النقل.

وأضاف أنه تفقد امتحانات اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بمدرسة القرنة الابتدائية وامتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بمدرسة الطارف للتعليم الأساسي، كما تفقد مشروع تجفيف الطماطم بمدرسة القرنة الزراعية غرب محافظة الأقصر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن غرفة عمليات المديرية أو الإدارات التعليمية المختلفة لم تتلقَ أي بلاغات خلال اليومين الأول والثاني في امتحانات النقل بشكل عام، كما أن الامتحانات سارت بشكل طبيعي في جميع لجان الامتحانات.