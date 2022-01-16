الأفيال تغزو مكبات النفايات بحثا عن الغذاء فى سريلانكا

تبحث الأفيال الجائعة عن النفايات فى مكبات النفايات وتستهلك البلاستيك والأشياء الحادة التى تضر بجهازها الهضمى فى سريلانكا.

وشهدت المنطقة التى يقع فيها مكب للنفايات يبعد حوالى 200 كيلومتر عن العاصمة كولومبو نفوق 20 فيلا خلال السنوات الثمانى السابقة بسبب صعوبة ظروف الحيوانات فى تلك المنطقة القاحلة؛ حيث لا تجد الأفيال ما يمكنها التغذى عليه سوى القمامة.

ووفقا لشبكة «يورو نيوز»، تواجه الأفيال فى سريلانكا خطر الانقراض على الرغم من تقديسها من قبل الهندوس فى البلاد، إذ انخفض عددها الأفيال من 14 ألفا فى القرن التاسع عشر إلى ستة آلاف فيل فقط فى عام 2011.