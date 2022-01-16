القانون المنظم للغة وسائل الإعلام الوطنية المطبوعة في أوكرانيا يدخل حيز التنفيذ

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دخل قانون يلزم وسائل الإعلام الوطنية المطبوعة في أوكرانيا بنشر المحتوى باللغة الرسمية للبلاد حيز التنفيذ اليوم الأحد، في محاولة لتقليص استخدام اللغة الروسية.

وبموجب القانون، يتعين على جميع الصحف والمجلات الوطنية الإلتزام باللغة الأوكرانية، ولا يحظر القانون النشر باللغة الروسية، لكنه يلزم وسائل الإعلام بنشر نسخة أوكرانية موازية ومساوية في النطاق والتداول.

يشار إلى أن نشر نسختين ليس خيارا مربحا بالنسبة للناشرين.

وتحولت آخر صحيفة يومية أوكرانية كانت تصدر باللغة الروسية "فيستي" إلى الإصدار باللغة الأوكرانية في 10 يناير الجاري.

ويأتي التحول بناء على قانون مثير للجدل معني باللغة يعود لعام 2019، والذي تم تمريره عقب التصويت بعزل الرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشينكو عن منصبه.

ووقع بوروشينكو على القانون قبل تولي الرئيس الحالي فولوديمر زيلينسكي مهام منصبه خلال فترة انتقالية.

ويهدف القانون إلى تقليص تأثير اللغة الروسية في المناخ العام.

واعتبارا من منتصف مايو المقبل، ينبغي على المواقع الإخبارية المسجلة في أوكرانيا أن تقدم على الأقل إصدارا مكافئا لمحتواها باللغة الأوكرانية – كما يجب فتح هذا الإصدار أولا.

كما يتم تطبيق الإلزام باللغة الأوكرانية على وسائل الإعلام الإقليمية بداية من يوليو 22024.

وتخضع الإذاعة والتلفزيون بالفعل لنظام الإلتزام بالإصدار باللغة الأوكرانية الصارم منذ أعوام.