روسيا تدرس إمكانية انتاج لقاح ضد كوفيد 19 على أساس عدة سلالات

يدرس المختصون في مركز "جاماليا" للبيولوجيا المجهرية الروسي، إمكانية انتاج لقاح ضد كوفيد-19، على أساس عدة سلالات من فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة "آر تي" الروسية.



وقال نائب مدير المركز دينيس لوجونوف: "يجري النظر ومناقشة خيار إنشاء لقاح مثل سبوتنيك متعدد المستضدات، يتم فيه استخدام سلالات دلتا وأوميكرون، أو ووهان (السلالة الأصلية لفيروس كورونا التي ظهرت في الصين) وأوميكرون، أو حتى بتركيبة أكثر تعقيدا".



حتى الأن، قام مركز "جاماليا" بانتاج عدة لقاحات ضد كوفيد: "سبوتنيك في" للتطعيم الأساسي، و"سبوتنيك لايت" لتكرار التطعيم، و"سبوتنيك إم" للقاصرين، بحسب ما أوردته "آر تي".