أكد الحاجي ضيوف نجم السنغال التاريخي، وعضو الجهاز الفني للمنتخب الأول، عن مستوى منتخب بلاده في كأس الأمم، مشيرًا إلى أن أزمة اللاعب بابي جاي، تحت تصرف الاتحاد السنغالي.

وكان "فيفا" أصدر قرار بإيقاف بابي جاي، بسبب خطأ إداري في انتقاله من واتفورد الإنجليزي إلى مارسيليا الفرنسي والإيقاف جاء قبل لقاء أمس أمام غينيا بقليل، ولن يؤثر ذلك عن المباراة الأولى أمام زيمبابوي.

وقال ضيوف في تصريحات تلفزيونية: "تعاملنا مع موضوع بابي جاي برصانة ولم نرغب في المخاطرة لعدم امتلاك الوقت الكافي من أجل اتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف: "الأزمة حاليًا موكلة للاتحاد السنغالي وهو الذي يستطيع التصرف والنظر في الأزمة والتعامل بحكمة مع هذه المشكلة القانونية، والموضوع ليس له علاقة بالسنغال أو المنتخب، وما يدور في الإعلام غير صحيح".

واختتم: "لا يمكننا أن نفعل شيء دون معرفة العواقب، أليو سيسيه يتعمل مع الوضع بهدوء كبير، ويعمل على العودة بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية، وهذا هو هدفنا في هذه المشاركة حيث يخاف منا الجميع".