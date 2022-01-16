ترامب يهاجم بايدن وبيلوسي والإعلام أمام أنصاره بأريزونا

عاود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومه على الرئيس الحالي جو بايدن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وعلى وسائل الإعلام في بلاده.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب مساء أمس السبت أمام حشد من مؤيديه في ولاية (أريزونا) وهو ما يعد أول تجمع من نوعه في العام الجديد 2022.

وبينما وصف ترامب فترة السنوات الأربع التي قضاها بالبيت الأبيض بأنها كانت فترة ازدهار وأمن غير مسبوقين، انتقد حكم بايدن وإدارته ووصفها بأنها كارثية كما واصل زعمه بتزوير انتخابات 2020 الرئاسية.

وذكر ترامب أن روسيا والصين لم يعودا يحترمان الولايات المتحدة ولا يخشيانها؛ بسبب سياسات بايدن الذي وصفه بأنه يهين أمريكا لكنه أكد أنه ستكون هناك نهاية سياسية لهذا الوضع في العام الجديد.