أول تعليق من ديفيز بعد الكشف عن إصابته بمشاكل في القلب

توجه الكندي الفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، بالشكر إلى الجماهير لدعمها له وأكد أنه يطمح في العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن بعد معاناته مؤخرا من مشاكل في القلب.

وعانى ديفيز /21 عاما/ من التهاب بسيط في القلب عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن لشبكة "سكاي تي في" مساء السبت أن مدافعه الكندي سيغيب لأربعة أسابيع على الأقل.

وأوضح ناجلسمان أن ديفيز في حالة جيدة، قبل أن يخرج اللاعب عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور ويتوجه بالشكر للجماهير.

ونشر ديفيز صورة له وهو يرفع إصبع الإبهام لأعلى، وعلق عليها بالقول "شكرا للجميع على إظهار هذا الكم من الحب والدعم، لا أطيق الانتظار من أجل العودة للملعب والقيام بما أحبه".