المنتديات الثقافية والرقمية وتأثيرها على الحركة الثقافية ندوة في بيت ٢٦ يوليو بالإسكندرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ندوة ثقافية بعنوان: "المنتديات الثقافية والرقمية وتأثيرها على الحركة الثقافية في مصر"، وذلك ببيت ثقافة ٢٦ يوليو ألقاها المخرج المسرحي عماد خطاب.



وتناولت الندوة مجموعة من النقاط منها، قضايا المسرح و تاريخ المسرح، وتحدث عن جروب "الشمندورة" حيث يجمع الفنانين والفنانات والمثقافين والشعراء والأدب والفن وكذلك الفنان التشكيلي، الموسيقيين، المخرجين السينمائيين والنقاد وهواه الفن والثقافة من أبناء الثغر وتاريخ المسرح السكندري المضيئ و العريق ورواده عبر التاريخ كما ذكر منها مسرح ثقافه الأنفوشي، والمسرح العمالي، والثقافه الجماهيرية.