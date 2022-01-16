وزير الخارجية الأمريكي يؤكد استعداد واشنطن لدعم تونجا بعد الثوران البركاني

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن قلق الولايات المتحدة العميق، على شعب تونجا جنوب المحيط الهادئ بعد ثوران بركان هائل وحدوث موجات تسونامي .

وأكد بلينكن - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الامريكية اليوم /الأحد/ استعداد الولايات المتحدة، لتقديم الدعم لجيرانها من دول في المحيط الهادئ .

وثار بركان تحت الماء قبالة أرخبيل تونجا، أمس السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة وشيلي واليابان ، وتم رصد أمواج مد بالفعل في عدد من جزر جنوب المحيط الهادي، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا على الساحل .