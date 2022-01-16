استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، أمس السبت، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا. وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في فرنسا، أفاد معهد الصحة العامة بوفاة 146 شخص وإصابة 324 ألفا و580 آخرين بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 126 ألفا و874 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات 13 مليون و894 ألفا و255 إصابة.



كما أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 287 حالة وفاة، و81 ألفا و713 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 151 ألفا و 899 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 15 مليونا و147 ألفا و120 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 239 حالة وفاة، و 180 ألفا و426 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 140 ألفا و856 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 8 ملايين و536 ألفا و940 إصابة.



وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 31 ألفا و853 حالة و 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 532 ألفا و 768 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و 148 حالة.



ورصدت سلطات الصحة البرتغالية 33 حالة وفاة، و38 ألفا و136 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في البرتغال حتى اليوم 19 ألفا و270 حالة، والإصابات مليون و523 ألفا و800 إصابة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120 ألفا و773 حالة والوفيات إلى 3015 حالة .



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7580 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 527 ألفا و294 حالة والوفيات إلى 5691 حالة .



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين وسبعة الآف و862 حالة والوفيات إلى 35 ألفا و480 حالة .



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2347 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 406 آلاف و118 حالة والوفيات إلى 2011 حالة .



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 250 ألفا و361 حالة والوفيات إلى 3092 حالة .



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و218 ألفا و741 حالة والوفيات إلى 132 ألفا و44 حالة.



وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و895 ألفاو833 حالة والوفيات إلى 59 ألفا و180 حالة .

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3703 إصابات جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 849 ألفا و204 حالات والوفيات إلى 11 ألفا و617 حالة.



وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 63 ألفا و409 حالات والوفيات إلى 504 حالة .



وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 624 ألفا و918 حالة والوفيات إلى 8510 حالات .



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3447 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و612 ألفا و489 حالة والوفيات إلى 28 ألفا و136 حالة.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6863 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 813 ألفا و840 حالة والوفيات إلى 32 ألف وحالتي وفاة.



وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 1045 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين 270 ألفا و794 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 144 ألفا و167 حالة وفاة.



وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 16 ألفا و896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بالإضافة إلى 429 حالة وفاة جديدة.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 4 ملايين و298 ألفا و375 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و270 حالة وفاة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 17 ألفًا و 447 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 632 ألفًا و 641 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و 809 حالات عقب تسجيل 78 حالة وفاة.



وفي جارتها القبرصية، أفادت وزارة الصحة بوفاة 3 أشخاص، وإصابة ألفي و351 آخرين بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 675 حالة، والإصابات إلى 223 ألفا و767 إصابة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و 559 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 425 ألفًا و 147 إصابة، كما سجلت 19 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفًا و 45 حالة وفاة.



وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 624 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 317 ألفًا و 324 إصابة، بينما سجلت البلاد ست حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات 5488 حالة وفاة.



وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 28 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و 825 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 14 ألفًا و 555 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 92 ألفًا و 736 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 6035 حالة عقب تسجيل 83 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضي.



وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 4592 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 556 ألفًا و 633 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 93 ألفًا و 278 حالة عقب تسجيل 64 حالة وفاة.



وأعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل تسجيل 175 حالة وفاة، و48 ألفا و520 إصابة خلال اليوم المنصرم، لترتفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك إلى 620 ألفا و971 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 22 مليون و975 ألفا و723 إصابة.



بينما في تشيلي، سجلت وزارة الصحة 21 حالة وفاة، و9 آلاف و284 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد إلى 39 ألفا و376 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى مليون و867 ألفا و101 إصابة.



