قطر تدين محاولة اغتيال المتحدث باسم الحكومة الصومالية بتفجير انتحاري

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة اغتيال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية، الذي أصيب في هجوم استهدف مركبته بالعاصمة مقديشو.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين في المحاولة وتقديمهم للعدالة،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبر البيان عن تمنيات دولة قطر للمتحدث باسم الحكومة الصومالية بالشفاء العاجل.

كان موقع "جاروي أونلاين" الإخباري الصومالي نقل عبر موقع تويتر، عن الشرطة القول إن المتحدث الحكومي محمد إبراهيم معلمو أصيب في التفجير، الذي وقع بحي مزدحم قرب القصر الرئاسي.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير غير أن من المعروف أن جماعة الشباب الصومالية ،الموالية لتنظيم القاعدة، تشن هجمات في البلاد .