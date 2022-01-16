محافظ الأقصر يتفقد أعمال تنفيذ مركز شباب طفنيس ومجمع خدمات أصفون في إسنا

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعمال تجديد مركز شباب قرية طفنيس المطاعنة، بمركز إسنا، والتي تم الانتهاء منها بنسبة 93% منه وهو عبارة عن مبنى مكون من طابقين يضم حضانة، صالة ألعاب وكافيتيريا، مكتبة، مكاتب إدارية، وغرف ملحقة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6 مليون جنيه تقريبًا.

كما تفقد ألهم مجمع الخدمات الحكومية بقرية أصفون المطاعنة، والمكون من 3 طوابق، بجانب الطابق الأرضي، وضم مركز تكنولوجي، وشهر عقاري، سجل مدني، مكتب تموين، مكتب بريد.

ويضم الطابق الأول علوي، مجلس محلي، وحدة محلية، مكتب تضامن اجتماعي، وبلغت نسب التنفيذ بالمجمع أكثر من 80 % بتكلفة إجمالية تقدر ب 10 مليون جنيه، ويخدم حوالي 48 ألف مواطن.