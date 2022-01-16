ذكر رئيس لجنة التطهير بإمارة أفغانستان الإسلامية، لطيف الله حكيمي، أن اللجنة فصلت حتى الآن 2840 عضوا بحركة طالبان، متهمين بممارسات مسيئة، بمختلف أنحاء أفغانستان.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد أن اللجنة، التي تم تدشينها، بعد أن استولت إمارة أفغانستان الإسلامية على السلطة العام الماضي، في أغسطس، تناط بمسؤولة التدقيق في أهلية المنتسبين لطالبان.

وتعتمد اللجنة بالأساس على شكاوي الأشخاص ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير من عامة الشعب، بشأن مخالفات لأعضاء طالبان وانتهاك القانون وممارسات مسيئة.

وأضاف حكيمي "إنهم كانوا متورطين في أعمال فساد والاتجار في المخدرات وكانوا يقحمون أنفسهم في الحياة الخاصة للمواطنين".

وتابع أن هؤلاء المعزولين ينتمون لـ 14 ولاية وستجرى عملية تصفية في ولايات أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتهم المنتسبون لطالبان أيضا بالتورط في عمليات قتل خارج إطار القضاء لأفراد من قوات الأمن السابقين، وهو عمل ينافي قرار العفو العام، الذي أعلن عنه الزعيم الأعلى لإمارة أفغانستان الإسلامية، الملا هبة الله أخوندزاده.



