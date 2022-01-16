4 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ تحسبا لعاصفة ثلجية شديدة

أعلنت 4 ولايات أمريكية حالة الطوارئ قبل العاصفة الثلجية المتوقع أن تضرب السواحل الجنوبية والشرقية.

ووفقا لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم، فإن ولايات (فيرجينيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وجورجيا) أعلنت جميعا الطوارئ؛ تحسبا للعاصفة.

وأشارت إلى أن تحذيرات هيئة الأرصاد الأمريكية الوطنية من آثار العاصفة الشتوية ستظل قائمة في عدة ولايات حتى غد /الإثنين/.

وتوقعت الهيئة أن تكون العاصفة الثلجية شديدة وواسعة النطاق على الساحل الشرقي، وأن يصل ارتفاع الثلوج إلى نحو 12 بوصة في ولاية (فيرجينيا) التي ضربتها عاصفة شتوية شديدة في وقت سابق من هذا الشهر.