الدار العربية للعلوم ناشرون تصدر رواية «اثنتان وعشرون دقيقة» لـ هاشم السيد

صدر حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية "اثنتان وعشرون دقيقة"، للكاتب والروائي هاشم السيد.

الرواية تهتم بالعالم الداخلي للإنسان وألمه وتشظيه وبحثه عن ذاته، وعن سعيه لإيجاد معنى لحياته، مع أنه لا جدوى من البحث، فالوجود كله عبثي وغير عقلاني وبلا غاية، كما تُنبئ به أحداث الرواية.

جعل الروائي بطله يتمرد على هذه اللاجدوى التي تكتسح حياته بزمن لا يتعدى "اثنتان وعشرون دقيقة" كانت بالنسبة إليه بمثابة حياة كاملة، وذلك عندما استمع إلى ماري وهي تنفخ أنفاسها الساخنة بآلة الساكسُفون اللامعة، فعاشها وميضا من اثنتين وعشرين دقيقة. دقائق مقدسة، تسرق الحلم، وكل أمل، مليئة بالألم والفرح.