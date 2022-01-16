الري: إزالة 33 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 3 شهور

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إنه تم إزالة 33 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الـ 3 الأشهر الماضية، مضيفًا أن التعديات وصلت لـ 5 ملايين متر مربع من الأراضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن مشروع تطبين الترع وفر على المزارعين الكثير من الأمور، أهمها توزيع المياه بشكل عادل على الترع والمصارف.

واستكمل، أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تبطين 7 آلاف كيلو، بينما المرحلة الثانية 13 ألف كيلو، متابعًا أنه تم الانتهاء من تبطين 3900 كيلو متر وقريباً سيتم طرح 2700 كيلو.

وأضاف، أن العديد من المزارعين قبل هذا المشروع كانوا يعانوا بشكل كبير بسبب عدم وصول المياه وبخاصة في نهايات الترع، بالإضافة إلى بعض الترع أصبحت متهالكة مع وجود حشائش وقمامة ما يؤثر بالسلب على عملية سير المياه ووصولها لكافة الأراضى.