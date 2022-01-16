 بعثة المنتخب تصل ياوندي استعدادا لمواجهة السودان بأمم أفريقيا - بوابة الشروق
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بعثة المنتخب تصل ياوندي استعدادا لمواجهة السودان بأمم أفريقيا

الشروق
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 1:51 م

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره السوداني يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية .

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد أنه من المقرر أن يكتفي الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية بعد وصوله إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

ويتحدد اليوم الموقف الطبي للمدافع محمود حمدي "الونش" على ضوء الآشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندي، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.


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