الاتحاد الإفريقي: استمرار الحوار بين مختلف الأطراف السودانية يجعل حل الأزمة ممكنا

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار بمقر إقامته، اليوم الأحد، مبعوث الاتحاد الإفريقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد أديوي بانكولي، بحضور عضو المجلس الطاهر حجر؛ حيث تطرق اللقاء للأوضاع السياسية بالبلاد، والجهود المبذولة لتجاوز التطورات الراهنة.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أوضح مبعوث الاتحاد الإفريقي، في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار مساعي الاتحاد للجلوس والاستماع لأصحاب المصلحة بشأن الوضع الراهن في السودان، مؤكدا أنه من الأهمية الاستمرار في الحوار بين مختلف الأطراف للتوصل لأرضية مشتركة تجعل من حل الأزمة أمراً ممكنا.

وأشار الى اللقاءات التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة وعدد من المسؤولين بالدولة والتي تهدف لدعم الحوار والمصالحة والسلام في السودان، مؤكداً أن رسالة الإتحاد الإفريقي هي تعزيز السلام ودعم الحوار والمصالحة.