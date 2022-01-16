ألف حكاية وحكاية في ثقافة المنوفية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا، إذ عقدت محاضرة بعنوان: "يوم الطفل العربي" ببيت ثقافة منوف شارك فيها فاطمة إسماعيل، وهالة صلاح، وتحدثا عن أهمية مرحلة الطفولة وخصائصها ونبذة وبنود وثيقة حقوق الطفل وما هي الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل، كما تطرقت لاحتفالات الدول بأعياد الطفولة، بينما قدمت هالة صلاح عرض نماذج شعرية للمعلمة تخدم المنهج والعمل في رياض الأطفال.

وقدمت مكتبة منشأة سلطان الثقافية فيديو بروجكتور لفيلم "ساعة عصاري" من إنتاج أكاديمية فنون المعهد العالي للسينما بطولة صلاح مرعي وسهام عبد السلام، بضيافة باسم سمرة.

كما نفذ بيت ثقافة بركة السبع ورشة حكي للأطفال لقصة "أميرة الثلوج" تأليف هناء سيف الدين ضمن برنامج "ألف حكاية وحكاية"، مع إلهام عمر بحضانة المؤسسة، تحكي القصة عن فتاة أسمها ضحى وجدت ذات يوم تساقط بلورات ثلج مع الأمطار فأسرعت إلى الحديقة فوجدت حفرة بها ثلج بها وجها فضيا جميلا لسيدة سألتها عن اسمها فقالت أنا أميرة الثلوج.

وأعطى جائزة للشجاع والحكيم والعادل ولتحصل على الجائزة ساعدت عصفور صغير ليطير وعندما اشتكى الذئب من خوف الطيور من صوته وعندما فقد طفلتة وسار يسأل عنها ولم يجد جواب فأعطته بلورات ثلجيه يضعها علي عينيه فنظر بعيد ووجد طفلته وقامت أميرة الثلوج بتسليم الجائزة لضحى وبخاصة عندما وجدت شجرة تبكي انها في مكان عال ولا يصلها مياه فجعلت نفق بين الاثنين فشربت الشجرة.

وضمن برنامج نادي تكنولوجيا المعلومات عقدت محاضرة بعنوان "بداية التعرف على مكونات اللوحة الأم" ببيت ثقافة دنشواي، ألقاها عبدالستار زايد تضمنت التعريف بلوحة إلكترونية تسمى باللوحة الأم “Mother Board” تتصل بها كل مكونات الحاسوب لأنه يعتبر دورها الأساسي ربط مكونات الحاسوب مع بعضها البعض واما عن فوائد ووظائف اللوحة الأم فهي تسمح بتبادل البيانات بين جميع أجزاء الحاسوب وتقوم بعمليات الإخراج والإدخال الأساسية من وإلى القرص الصلب وهي التي تحدد مدى قابلية الجهاز للتحديث من أجل زيادة سرعته وقدراته في المستقبل كما تحدد نوعية الأجهزة الملحقة التي نستطيع تركيبها.