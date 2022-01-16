إضاءة سماء أسوان بالألعاب النارية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد في ختام احتفالها بالعيد القومي

اختتمت محافظة أسوان مساء أمس السبت، احتفالاتها بعيدها القومي، والذى يتواكب مع الذكرى 51 لمشروع إنشاء السد العالي عام 1971، حيث شهدت سماء مدينة أسوان إضاءات بإطلاق الألعاب النارية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد (3D).

وفي سياق متصل، شهد محافظ أسوان أشرف عطية الحفل الفني بمسرح وسينما الصداقة والذى أقيم بهذه المناسبة، وذلك بمرافقة المحافظين السابقين اللواء إسماعيل عطية الله واللواء مجدى حجازى واللواء أحمد إبراهيم، وبحضور القيادات الأمنية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والحزبية، بالإضافة إلى قيادات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

من جانبها، أوضحت مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد أن فعاليات الحفل الفني تضمنت معرضا للفن التشكيلي لفناني أسوان وهم: أمنية محمد ، ويارا محمود ، ومنى أحمد ، وأحمد عبد الرازق، وعروضا فنية عديدة لفرقة أوبرا عربي، أبرزها أوبريت "العيد القومي لأسوان"، ثم إلقاء قصيدة "أنا عربي" لمهند محمود عبد الفتاح الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للطالب المثالي.

ولفتت إلى أن فعاليات الحفل شملت أيضاً تقديم فقرات فنية لمدرسة الصم، وأخرى لمدرسة النيل الدولية، ثم إلقاء قصيدة بعنوان (رسالة حب لأسوان – حنين للوطن) للدكتور نبيل يونس، واختتم الحفل بتقديم عرض لفرقة الموسيقى العربية.