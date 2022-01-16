المثلوثي يفتتح أهداف تونس في كأس الأمم الإفريقية

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افتتح حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لنادي الزمالك ومنتخب تونس، شريط أهداف نسور قرطاج بكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وسجل المثلوثي الهدف الأول لنسور قرطاج أمام موريتانيا في اللقاء الذي يقام ضمن حسابات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء هدف تونس الأول في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول بعدما سدد المثلوثي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت في أسفل الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وكان منتخب تونس قد تعرض لفضيحة تحكيمية في الجولة الأولى أمام منتخب مالي بعدم قرر الحكم الجامبي سيكازوي انهاء اللقاء في الدقيقة 89 أي قبل نهاية الوقت الاصلي وبدون وقت محتسب بدل ضائع.

ويتطلع نسور قرطاج لتحقيق الفوز الأول في كأس الأمم حتى يحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من كأس الأمم.