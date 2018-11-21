سفير أوكرانيا في برلين يدعو ألمانيا إلى تزويد بلاده بالسلاح

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في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة لأول رحلة لها إلى أوكرانيا، حثها سفير كييف في برلين على أن تقدم وعدا بتزويد بلاده بأسلحة.

وقال السفير أندريه ميلنيك، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن إحجام أنالينا بيربوك وباقي حكومة يسار الوسط الألمانية الجديدة عن تقديم الأسلحة "مخيب للآمال للغاية"، نظرا لاحتشاد القوات الروسية على الحدود.

وصرح في ردود مكتوبة لوكالة الأنباء الألمانية: "شعب أوكرانيا مصاب بخيبة أمل شديدة. الآن هي لحظة الحقيقة بشأن من هو الصديق الحقيقي".

وأوضح ميلنيك أن الأوكرانيين يدركون أن التحالف في ألمانيا اتفق على سياسة لتقييد تصدير الأسلحة لا تسمح بتوريد الأسلحة إلى مناطق الأزمات.

وقال: "لكن هذه الوثيقة السياسية ليست كتابا مقدسا. والعالم يواجه حاليا أكبر خطر يعرضه لحرب ضخمة في وسط أوروبا، الأسوأ منذ عام 1945".

كما ذكر أن الدولة الأوكرانية مهددة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمتلك الأوكرانيون "حقا مقدسا في الدفاع عن النفس".

يذكر أن أوكرانيا دعت ألمانيا منذ أعوام إلى تزويدها بالأسلحة للدفاع ضد هجوم روسي محتمل - ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتتوجه بيربوك إلى أوكرانيا غدا الاثنين في زيارة هي الأولى لها، ثم إلى موسكو للقاء نظيرها الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء.