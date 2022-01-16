سان جيرمان يتجاوز بريست ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

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عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز على ضيفه بريست 2 /صفر يوم السبت ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

وفي مباراة أخرى تقدم لانس إلى المركز الرابع بعد أن قلب تأخره بهدف أمام مضيفه سانت إتيان إلى فوز مثير 2 /1 .

وعلى استاد حديقة الأمراء تقدم كيليان مبابي بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 32 ثم أضاف ثيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة 53.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان إلى 50 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد بريست عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب جيوفروى جيشار حول لانس تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز بهدفين في أخر 13 دقيقة.

وتقدم الجزائري رياض بودبوز بهدف لسانت إتيان في الدقيقة 38 لكن فلورون سوتوكا أدرك التعادل للانس في الدقيقة 77 ثم خطف سيكو فوفانا هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لانس إلى 33 نقطة في المركز الرابع وظل سانت إتيان في المركز العشرين الأخير برصيد 12 نقطة.