أستاذ مناعة: أعراض الإنفلونزا تتشابه مع متحور أوميكرون

قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بنيوجيرسي، إن الأشعة ليس لها أي أهمية في اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنها تظهر وجود التهابات في منطقة الصدر أو عدم وجودها.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الأحد، أنه يجب التعامل مع أي إصابة بالإنفلونزا خلال هذه الأيام أنها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب على الشخص عزل نفسه فورًا.

وتابع، أنه لا يوجد أعراض مثبتة تؤكد إصابة الفرد بمتحور أوميكرون، مضيفًا أن الرشح وألم الزور وألم في العظام من الممكن أن تكون إصابة كوفيد أو الإنفلونزا العادية.



وأضاف، أن أعراض الإصابة بالإنفلونزا تتشابه مع أعراض متحور أوميكرون، لذلك يجب على المصاب إجراءا الفحوصات الطبية التي تؤكد إصابته بأي منهم حتى لا يأذي أي فرد من المجتمع.