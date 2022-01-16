الريال يحكم سيطرته ويتوج بالسوبر الإسباني بعد انتصار ثمين على بلباو

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد، بإستاد الملك فهد الدولي بالسعودية.

وأحرز ريال مدريد الهدف الأول عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 38 ثم أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وأهدر راؤول جارسيا فرصة تقليل الفارق عندما أهدر ركلة جزاء لبلباو في الدقيقة 89. وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو في الدقيقة 87.

وتعد هذه هي المرة 12 التي يتوج فيها الريال بلقب كأس السوبر الإسباني.

وكان الملكي قد تأهل للمباراة النهائية بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الأربعاء الماضي، فيما صعد بلباو للمباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.