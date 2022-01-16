 سفير إيطاليا لدى السودان يؤكد دعم بلاده لحكومة الفترة الانتقالية - بوابة الشروق
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سفير إيطاليا لدى السودان يؤكد دعم بلاده لحكومة الفترة الانتقالية

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الأحد 16 يناير 2022 - 5:31 م | آخر تحديث: الأحد 16 يناير 2022 - 5:31 م

أكد سفير إيطاليا لدى السودان جينالويجي فاسالو، مواصلة بلاده دعمها ومساندتها لحكومة الفترة الانتقالية لإنجاح عملية التحول الديمقراطي في السودان، مشيرا إلى عمق العلاقات التي تربط بين الخرطوم وروما.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أبو القاسم محمد برطم، اليوم الأحد، مع سفير إيطاليا لدى السودان، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة لترقية وتطوير التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقدم عضو مجلس السيادة، خلال اللقاء، شرحا عن تطورات العملية السياسية التي يشهدها السودان، إلى جانب جهود حكومة الفترة الانتقالية لتهيئة بيئة الاستثمار في السودان عبر إصلاح قوانينه.

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