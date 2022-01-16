سفير أوكرانيا في برلين يدعو ألمانيا إلى تزويد بلاده بالسلاح

الوقت الذي تستعد فيه وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة لأول رحلة لها إلى أوكرانيا، حثها سفير كييف في برلين على أن تقدم وعدا بتزويد بلاده بأسلحة.

وقال السفير أندريه ميلنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن إحجام أنالينا بيربوك وباقي حكومة يسار الوسط الألمانية الجديدة عن تقديم الأسلحة "مخيب للآمال للغاية"، نظرا لاحتشاد القوات الروسية على الحدود.

وصرح في ردود مكتوبة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب .أ)"شعب أوكرانيا مصاب بخيبة أمل شديدة. الآن هي لحظة الحقيقة بشأن من هو الصديق الحقيقي".

وأوضح ميلنيك أن الأوكرانيين يدركون أن الائتلاف في ألمانيا اتفق على سياسة لتقييد تصدير الأسلحة لا تسمح بتوريد الأسلحة إلى مناطق الأزمات.

وقال: "لكن هذه الوثيقة السياسية ليست كتابا مقدسا. والعالم يواجه حاليا أكبر خطر يعرضه لحرب ضخمة في وسط أوروبا، الأسوأ منذ عام 1945".

كما أشار إلى أن الدولة الأوكرانية مهددة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمتلك الأوكرانيون "حقا مقدسا في الدفاع عن النفس".

يشار إلى أن أوكرانيا دعت ألمانيا منذ أعوام إلى تزويدها بالأسلحة للدفاع ضد هجوم روسي محتمل - ولكن دون جدوى حتى الآن.

وتتوجه بيربوك إلى أوكرانيا غدا الاثنين في زيارة هي الأولى لها، ثم إلى موسكو للقاء نظيرها الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء.

وأشار السفير الأوكراني إلى أن قانون العقوبات الألماني ينص على جريمة "الإهمال في تقديم المساعدة" وقال إن " المبدأ نفسه يسري في العلاقات بين الدول، ولهذا فنحن ندعو الحكومة الألمانية وندعو وزيرة الخارجية انالينا بيربوك بشكل شخصي بدعم أوكرانيا على نحو عاجل بالأسلحة الدفاعية اللازمة، وهذا أمر واجب أخلاقيا وإنسانيا".

وأوضح السفير الأوكراني أنه لا يعتبر توريد معدات حماية عسكرية خطوة كافية :" ونسمع الآن من برلين أن من الممكن إجراء مناقشة حول توريد خوذات وسترات واقية من الرصاص، وهذا شيء جميل.

المهم أن أحدا لم ترد على باله فكرة إرسال توابيت إلينا. فلربما كان هذا من قبيل الإعانة أيضا".

وتأتي هذه التصريحات ردا على رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني ميشائيل روت الذي قال في مقابلة إذاعية إن " من الممكن إجراء مناقشة حول توريد تجهيزات حماية مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص".

كان وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا قد بدا أكثر تحفظا من ميلنيك فيما يتوقعه من ألمانيا حيث قال في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم :" ننتظر من الحكومة الألمانية الجديدة نهجا ثابتا وواضحا حيال التهديدات ومحاولات الترهيب الروسية، بالتعاون مع أوكرانيا وشركائنا وحلفائنا".

وتابع كوليبا أن أمورا مثل المصالح التجارية والحاجة إلى إبداء التفهم للرئيس الروسي " لا تساوي في قيمتها السماح بقيام حرب دموية في أوروبا".

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تطالب ألمانيا بوقف خط نورد ستريم 2 لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا وذلك بسبب السلوك الروسي في الصراع في شرق أوكرانيا، وانتقد السفير الأوكراني التصريحات المتضاربة الصادرة من الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن هذه القضية.

ودعا ميلنيك الحكومة الألمانية، في ظل التهديدات الروسية، إلى أن " تأخذ موقفا مشتركا على نحو واضح مفاده أن خط نورد ستريم 2 لم يعد مقبولا سياسيا في ظل هذه الظروف الجديدة المدمرة وأنه لن يتم السماح بتشغيله أبدا لهذا السبب".