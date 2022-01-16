محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في إزالة المباني المخالفة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى أراضي أملاك الدولة، حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية صندفا على مساحة 3 قراريط، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية اشروبه على مساحة قيراط، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء، بالإضافة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء في المهد، بقرية ابشاق، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني على.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حالات الرصد الميداني لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ بهدف القضاء على التعديات، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء في المهد بحي غرب المركز.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية الحاج قنديل، وتواصل الوحدة المحلية لمركز مطاي، إزالة التعديات حيث تم إزالة ٣ حالات بناء مخالف منها حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة ١٨ سهما وحالتي بناء مخالف داخل الحيز العمراني.