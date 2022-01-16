رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد سير امتحانات النقل والرابع الإبتدائي

تفقد اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، بجنوب الأقصر، وبرفقته محسن محمد، مدير الإدارة التعليمية بإسنا، عدد من مدارس المدينة لمتابعة سير أعمال امتحانات النقل للصف الاول الإعدادي والصف الرابع الابتدائي وسط تطبيق لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشملت جولة رئيس المركز، تفقد لجنة مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي، ومدرسة إسنا الإعدادية بنات، وتابع انتظام العملية الامتحانية، وتوافر سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

كما اطمئن السعدي على تطبيق التعليمات، وجميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية مشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.