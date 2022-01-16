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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسيوط من ضبط 10 قطع أسلحة نارية بحوزة 8 متهمين خلال حملة بأسيوط.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قوات الأمن استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة ومُتاجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والمحكوم عليهم الهاربين بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط. أسفرت جهودها عن:

ضبط 10 قطع سلاح ناري (3 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش، طبنجة، فرد محلي) بحوزة 8 متهمين.

ضبط شخصين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا.

تنفيذ 222 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط (160قضية تموينية، 97 قضية مرافق، 39 مخالفة مرورية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.