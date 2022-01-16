البورصة تستعرض عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية لأهالي سوهاج

استعرض محمد الصياد، مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية، خلال مؤتمر "البورصة للتنمية" الذي عُقد اليوم الأحد في محافظة سوهاج، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط، بما تتضمنه من محطات، أهمها المزايا التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها، أو التحول الى كيانات مؤسسية، تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة؛ ما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج أو الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.

وخلال المؤتمر جرى حوار مع ممثلي مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.

من جهته ذكر أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز السيولة والتداول.