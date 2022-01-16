وزير خارجية العراق يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع ليتوانيا في شتى المجالات

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع ليتوانيا في شتى المجالات.

وقال حسين - في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس بمقر وزارة الخارجية ببغداد وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إن "مباحثاتنا مع وزير الخارجية الليتواني صريحة وواضحة وهذه المرة الرابعة نلتقي معه"، مبينا "أننا تحدثنا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتم التطرق لقضية هجرة العراقيين خلال هذه السنة الحالية والماضية إلى بيلاروسيا ثم إلى ليتوانيا وبولونيا".

وأضاف أن "هذه القضية أخذت صدى إعلاميا كبيرا وإنسانية كبيرة وبالتعاون مع مختلف الدول في الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا استطعنا العمل في هذا المجال وتمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية وتم إعادتهم من خلال 10 رحلات انطلقت من بغداد".

وأكد أن "هناك بعض العراقيين ما زالوا في ليتوانيا وننتظر قرارهم بإعادتهم طوعيا إلى بغداد"، لافتا إلى "أننا تطرقنا للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها".

وقدم حسين الشكر لـ"وزير خارجية ليتوانيا على الدور الكبير في الإطار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لمساعدة العراق في مختلف المجالات وكان هناك جهد كبير في سبيل حذف وإزالة اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر حول تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مبينا أن حذف اسم العراق كان انتصارا للدبلوماسية العراقية في مختلف الدول والاتحاد الأوروبي وخاصة في بروكسل.

من جهته، قال وزير الخارجية الليتواني إن بعض العراقيين يقدمون وعودا كاذبة بهدف الهجرة إلى أوروبا"، مبينا أنهم "يعتقدون أنهم قد ينجحون عند الوصول إلى الحدود الليتوانية".

وتابع: "سيكون هناك نوع من التعاون بين العراق وليتوانيا لوقف الهجرة"، موضحا أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر العراق نموذجا ممتازا للتعامل بثقة".. لافتا إلى أن "الحكومة العراقية أول من أوقف الرحلات إلى بيلاروسيا للحد من الهجرة".