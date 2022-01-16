الصحة التونسية: تطعيم 11942 شخصا ضد كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية تطعيم 11 ألفا و942 شخصا ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ليرتفع إجمالي الذين جرى تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي إلى 6 ملايين و107 آلاف و788 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم /السبت/ - أن 4 ملايين و496 ألفا و911 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى مليون و610 آلاف و877 شخصا جرعة واحدة من لقاح جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الجرعات بلغت 12 مليونا و515 ألفا و433 جرعة ، داعية الراغبين في التطعيم بالتسجيل على المنظومة .



