مسلح كنيس تكساس يطلق سراح أحد الرهائن

قالت شرطة كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية، إن المسلح الذي احتجز يوم أمس بعض الرهائن في كنيس "بيث إسرائيل" بالمدينة، قام بإطلاق سراح أحدهم.

وأضافت الشرطة في بيانها: "أطلق سراح أحد الرهائن. الرجل غير مصاب ولا يحتاج إلى رعاية طبية وسيعاد لمّ شمله بأسرته قريبا".

ويشار إلى أن المسلح، احتجز في المعبد اليهودي في كوليفيل أربعة أشخاص، بينهم حاخام. بعد تهديده بتفجيرقنابل، وهو يطالب بالإفراج عن امرأة أدينت بالاعتداء ومحاولة قتل جندي أمريكي في أفغانستان، وهي تقبع في أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 86 عاما.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، يدور الحديث عن شقيقة المسلح واسمها عافية صديقي، وهي مسجونة في قاعدة جوية بالقرب من فورت وورث في تكساس.