الصحة التونسية: إصابة 9569 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية إصابة 9 آلاف و569 شخصا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى وفاة 6 حالات جراء الفيروس، وذلك خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية - في بيان اليوم /السبت/ - أنه تم إجراء39 ألفا و394 تحليلا مخبريا أمس ، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 24.29% ، موضحة أن إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و777 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ - أمس - 395 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين 703 آلاف و514 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 519 مصابا، بينهم 66 حالة جديدة أمس ، لافتة إلى أن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ، في حين يخضع 25 شخصا للتنفس الاصطناعي.