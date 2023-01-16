أفضل المتاحف في اليابان لمحبي الأزياء

تعد المتاحف المخصصة للأزياء والموضة نادرة، ولكن لحسن الحظ هناك القليل من المتاحف في اليابان التي سوف ترضي عشاق الأزياء ومحبي التاريخ أو أي شخص مهتم برؤية الملابس الجميلة.

• معهد كيوتو للأزياء

يعد متحف كيوتو للأزياء الذي تلقى تبرعات من كبار المصممين ودور الأزياء مثل كوم دي جارسون وشانيل، في الأساس معهدا بحثيا في مجال الموضة، غير أنه يقيم معارض في صالات عرض صغيرة تعرض قطعا من مجموعته الشاسعة التي تضم 12 ألف قطعة، بحسب موقع "جابان توداي".

ويتفانى المعهد الذي تأسس عام 1978 في المحافظة على الأزياء ذات الطابع الغربي بحثها، ويركز عليه كيفية استقبالها في اليابان. وأصبح الآن معهدا بحثيا عالميا في مجال الموضة وتضم مجموعته مفردات من القرن السابع عشر إلى اليوم الحاضر.

• متحف كوبى للأزياء

متحف كوبي للأزياء هو أول متحف عام في اليابان مخصص للموضة. وافتُتح في عام 1997 ويجعل كوبي بمثابة مدينة للموضة. ويركز المتحف على جاذبية وأهمية الأسلوب كجزء لا يتجزأ من الثقافة الإنسانية ويعزز ثقافة الموضة وصناعتها.

تتألف مجموعة المتحف من آلاف القطع من الملابس الغربية من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين والأزياء الشعبية من أكثر من 70 دولة، معروضة على تماثيل عرض أزياء حديثة.

• متحف بونكا جاكوين للأزياء:

افتُتح متحف بونكا جاكوين للأزياء في عام 1979، وهو تابع لمؤسسة بونكا جاكوين التعليمية، التي تشمل أيضا مؤسسات تعليم الموضة ومعهد لأبحاث الموضة، وتم جمع ملابس المتحف للأغراض التعليمية وهي معروضة الآن للجمهور.

بدأت مؤسسة بونكا جاكوين التي تأسست في عام 1923، مجموعتها في البداية لتقديم تعليم أفضل بشأن تغريب الملابس، وكانت هذه المجموعة الأولى تتكون أساسا من الملابس اليابانية على الطراز الغربي والفساتين الأوروبية والكيمونو.

• متحف الأزياء في كيوتو:

فتح هذا المتحف الصغير أبوابه في 1974 لعرض تطور الملابس اليابانية من التاريخ المبكر لليابان إلى العصر الحديث، غير أنه منذ عام 198 ركز معرض المتحف في الأغلب على الأزياء وأسلوب الحياة لفترة هييان (794 – 1185).