رادوكانو تلاقي جوف في الدور الثاني من بطولة أستراليا للتنس

تخلصت نجمة التنس البريطانية إيما رادوكانو من القلق بشأن إصابتها وحققت بداية ناجحة في مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس حيث تغلبت على الألمانية تامارا كورباتش 6 / 3 و6 / 2 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

وتلتقي رادوكانو في الدور الثاني الأمريكية كوكو جوف التي تأهلت بالفوز على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6 / 1 و6 / 4 .

وكانت رادوكانو، أبرز نجمات التنس في بريطانيا في الوقت الحالي، قد تعرضت لإصابة في الكاحل الأيسر خلال مشاركتها في بطولة أوكلاند قبل 11 يوما، لكنها اكتسبت الثقة تدريجيا خلال المباراة وحسمتها خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

ولا شك في أن رادوكانو المصنفة 76 على العالم استفادت من تفوقها في الخبرة على كورباتش المصنفة 75 على العالم والتي لا تحظى بخبرة كبيرة في المنافسة على هذا المستوى كما أنها تشعر بارتياح على الملاعب الرملية أكبر منها على الملاعب الصلبة.

أما مواجهة جوف في الدور الثاني، فستشكل تحديا مختلفا أمام رادوكانو، حيث تطمح جوف إلى تكرار إنجاز رادوكانو بالتتوج في بطولات "جراند سلام"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ورغم أنها تصغر رادوكانو بأكثر من عام، نجحت جوف في الوقوف على أرضية صلبة في مسيرتها كما صعدت إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، حيث تحتل حاليا المركز السابع.